Жена Романа Сасанчина призналась, развелись ли они

Блогерша выразила надежду, что помирится с любимым.

Жена победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина, объявившая о разрыве с певцом, прокомментировала свое заявление.

Иванна заявила в своих Instagram-stories, что супруги не развелись, а переживают серьезный конфликт.

"Нет, мы с Ромой не развелись. У нас сейчас реально серьезный конфликт. Я надеюсь, что это возможно еще исправить. Я молюсь Богу. Я знаю, что мы ради нашего ребенка сможем переступить все, что сейчас есть. И мы справимся с этим", – поделилась блогерша.

instagram.com/annavi_i

Избранница исполнителя также обратился к людям, которые хотят от блогеров видеть открытость и искренность, но поливают их грязью.

Она отметила, что "Бог все видит, поэтому со временем хейтеры и сами окажутся на месте тех, кого травили".

"Ей нужно повзрослеть, она мыслит не на 24 года. Эти детские цитаты о разбитом сердце, о любви". Блин, вы ведь ничего не знаете, что произошло. Я сказала только то, что у меня болит, все. И я имею полное право об этом говорить, и вы имеете право это говорить. А кто действительно по-детски делает – это вы: обсуждаете людей, наговариваете на них разную фигню. Это нужно повзрослеть и брать ответственность за свои слова. И говорить человеку это в глаза, а не писать с фейковых страниц", – поделилась она.

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