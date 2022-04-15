Россия еще может объявить всеобщую мобилизацию: Вениславский объяснил, при каких условиях

Россия еще может объявить всеобщую мобилизацию: Вениславский объяснил, при каких условиях

Страна-агрессор также может официально объявить войну Украине, ведь она этого до сих пор не сделала.

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский выразил мнение, что Россия может официально объявить Украине войну. И если РФ не добьется боевых успехов, то может объявить всеобщую мобилизацию.

Об этом нардеп сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах 15 апреля.

По словам Вениславского, Россия провалила мобилизацию наемников на войну против Украины. Так, военнослужащие массово разрывают контракты и отказываются воевать, а подразделения, понесшие потери, имеют слабую моральную готовность.

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"Чтобы побуждать граждан и предоставить юридическую возможность для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", — пояснил нардеп.

Он добавил, что если Россия не сможет продемонстрировать победы в ближайшие недели, то может официально объявить войну и организовать полномасштабную открытую мобилизацию.

Напомним, 14 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия провалила скрытую мобилизацию и готовится бросить на войну против Украины призывников.

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