Начнется "очень скоро": украинские военные готовятся к наступлению в Херсонской области

Начнется "очень скоро": украинские военные готовятся к наступлению в Херсонской области

В самом Херсоне продолжается агитация оккупантами населения за организацию квазиреспублики, однако херсонцы не поддаются.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк заявила, что продвижение украинских войск в Херсонской области начнется "очень скоро".

Об этом она сказала 15 апреля на брифинге по ситуации в регионе.

"Ситуация на Херсонщине сложная... Но мы все убеждены абсолютно, что продвижение наших войск очень скоро начнется, но сейчас мы вычищаем те позиции, которые уже удалось высвободить", — отметила Гуменюк и добавила, что сегодня ночью была уничтожена одни из разведгрупп российских оккупантов.

Она отметила, что враг продолжает обстрелы. "Они пытались выведать наши позиции. Все силы охраны и обороны, необходимые на данном этапе, задействованы, и их действия достаточно эффективны, хотя враг не сдается. Он действительно накрывает и артиллерийским, и минометным огнем, и давит психологически", — рассказала начальница пресс-центра.

Гуменюк также поблагодарила жителей Херсона за их позицию и противостояние российским оккупантам осуществить план создания квазиреспублики на территории области. "Держитесь, мы скоро будем", — подчеркнула она.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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