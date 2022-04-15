В ОРДЛО сорван план принудительной мобилизации — разведка

Личный состав, который все же удалось привлечь, снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сорван план принудительной "мобилизации".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"План по мобилизации 26 тыс. "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ – эта задача не выполнена.

"С личным составом, который все же удалось привлечь, не проводится какая-либо военная подготовка или инструктаж. Также их обеспечивают непригодным для использования амуницией и оружием", — добавили в ГУР.

По данным разведки, представители армии РФ, проводящие "рекрутинг", обещают задействовать "новобранцев" в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций.

"Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Также именно их, как наименее ценный "ресурс", используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, что 9 апреля журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев выразил мнение, что война в Украине может продолжаться до конца 2022 года.

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