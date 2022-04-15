В ОРДЛО зірвано план примусової мобілізації - розвідка

Особовий склад, який все ж вдалося залучити, забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової "мобілізації".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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"План з мобілізації 26 тис. "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта", - йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ - це завдання не виконане.

"З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю", - додали у ГУР.

За даними розвідки, представники армії РФ, які проводять "рекрутинг", обіцяють задіювати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій.

"Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний "ресурс", використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 квітня журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв висловив думку про те, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року.

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