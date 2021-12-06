Жена Виктора Павлика показала фрагмент иска против бывшей певца

Екатерина решительно настроена защищать свою честь и достоинство.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась подробностями разборок с его бывшей Лорой Созаевой.

Екатерина отметила, что любимый ей пообещал — если хотя бы еще одно кривое слово в его сторону, или сторону их семьи, и с Ларисой будет разговаривать адвокат. Также Репяхова добавила, что учитывая новые обстоятельства, квартиру, в которой сейчас живет Созаева, они будут делить поровну через суд и долг за нее в том числе.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Также Екатерина отметила, что после того, как Лора ее публично назвала "тварью и не уважаемой", ее семья не даст Ларисе ни копейки.

instagram.com/repyahovakate

Репьяхова поделилась, что всю прошлую неделю они работали с адвокатом и подготовили иск против Созаевой. Екатерина показала фрагмент документа, в котором указано, что она хочет взыскать с Ларисы моральный ущерб. Правда, в какой сумме – не указано.

instagram.com/repyahovakate

Екатерина добавила, что все, что присудит суд, она отдаст благотворительность.

Напомним, Лариса Созаева еще в октябре записала видео, где сообщила, что Павлик выгоняет ее из квартиры. Жена певца Екатерина Репяхова не сдержалась и прокомментировала упрек бывшей. Она заявила, что они выплачивают кредит на большую квартиру, оплачивают Ларисе коммунальные услуги, дают деньги и иногда снабжают продуктами.

Супруги платят за квартиру, где живет Лариса, 50 тысяч долларов, не считая коммунальных. Из них 25 тысяч – тело, а 25 – процент за кредит. Пара предложила продать это жилье в обмен на то, что даст Созаевой 100 тысяч долларов. Впрочем, Лору такой вариант не устраивает.

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