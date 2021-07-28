Жена Виктора Павлика показала себя беременной в нижнем белье

Екатерина вспомнила время, когда была в положении.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая на днях показала фигуру через три недели после родов, вспомнила, как была беременной.

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Так, с подписчиками своей страницы в Instagram Екатерина поделилась снимком, на котором впервые показалась в положении в нижнем белье. Немалый животик возлюбленной Павлика прикрывает прозрачное черное боди в сеточку.

"Во время беременности не хотелось выставлять эту фотографию. А сейчас, кажется, пришло время. Не верю, что внутри меня мой Мишутка. Скучаю по беременности, прекрасный период жизни. Но сейчас все же лучше", — прокомментировала снимок Репяхова.

instagram.com/repyahovakate

Поклонники не стали скрывать, что их очаровал вид Екатерины на фото:

Прекрасная, очаровательная и в беременности и в материнстве

Катя, просто шикарное фото. Вам очень идет беременность

Можно уже и о сестренке думать

Напомним, 15 июня Екатерина Репяхова родила сына Виктору Павлику. Для певца это уже четвертый ребенок, для Екатерины — первенец.

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