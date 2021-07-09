Жена Виктора Павлика показала фигуру через три недели после родов

Екатерина сообщила, что собирается худеть.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая 15 июня родила сына, показала свою фигуру после родов.

В сторис своей страницы в Instagram девушка разместила несколько фото, на которых примеряет обтягивающий костюм, состоящий из топа и лосин. Он очень хорошо подчеркнул фигуру возлюбленной артиста.

instagram.com/repyahovakate

"В этом комплектике можно хорошо увидеть свою фигуру, боков у меня не было до беременности. В общем, сразу видно, над чем надо работать", — сообщила подписчикам Репяхова.

instagram.com/repyahovakate

Однако фоловеры Екатерины бросились ее отговаривать худеть, так как по их мнению у нее все замечательно с формами. Кто-то даже высказал мнение, что Репяховой даже можно было бы и еще немного набрать вес.

instagram.com/repyahovakate

Напомним, что не так давно жена Виктора Павлика изменила прическу и похвасталась трендовой стрижкой. Екатерина Репяхова несколько обновила образ.

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