Злата Огневич в купальнике: горячие снимки певицы

Исполнительница красивую стройную фигуру.

Украинская певица Злата Огневич, как и многие звезды, следит за своей фигурой.

Несмотря на то, что знаменитость любит есть сладости, ей прекрасно удается держаться в форме. Исполнительница — обладательница стройного тела, которое любит подчеркивать выгодными нарядами.

Также звезда иногда радует поклонников пикантными фотографиями в своем Instagram. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих снимков Златы в купальнике.

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" любит устраивать откровенные съемки. Певица уверенно позирует на камеру, демонстрируя свои прелести.

instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Артистка занимается спортом, также Злата обожает йогу. У нее замечательная растяжка.

instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Глядя на фото и идеальную фигуру певицы, сложно поверить, что еще недавно у нее были комплексы. Так, бывший возлюбленный жестко критиковал ее, из-за чего Злата была неуверенная в себе.

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница — поклонница пляжного отдыха.

instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Артистка удачно сочетает чувственность и сексуальность. Звезда любит делать горячие снимки в откровенном белье.

Злата Огневич в белье / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич в белье / пресс-служба Златы Огневич

"Роскошная", "Красотка", "Просто супер секси", — пишут ей фаны.

На фотоблог знаменитости подписалось более 352 000 фолловеров. В Instagram она публикует красивые кадры с фотосетов и делится мыслями о любви, отношениях и своих ощущениях.

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