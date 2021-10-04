Злата Огнєвіч у купальнику: гарячі знімки співачки

Виконавиця має красиву струнку фігуру.
Українська співачка Злата Огнєвіч, як і багато зірок, слідкує за своєю фігурою.
Попри те, що знаменитість обожнює їсти солодощі, їй чудово вдається триматися у формі. Виконавиця – володарка стрункого тіла, яке любить підкреслювати вдалими вбраннями.
Також зірка інколи тішить прихильників пікантними світлинами у своєму Instagram. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку гарячих знімків Злати у купальнику.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" полюбляє влаштовувати відверті знімання. Співачка впевнено позує на камеру, демонструючи свої принади.
Артистка займається спортом, також Злата обожнює йогу. У неї чудова розтяжка.
Дивлячись на фото та ідеальну фігуру співачки, складно повірити, що ще нещодавно вона мала комплекси. Так, колишній коханий жорстко критикував її, через що Злата була невпевнена у собі.
Виконавиця – прихильниця пляжного відпочинку.
Артистка вдало поєднує чуттєвість та сексуальність. Зірка полюбляє робити гарячі знімки у відвертій білизні.
"Розкішна", "Красуня", "Просто супер сексі", – пишуть їй фани.
На фотоблог знаменитості підписалося понад 352 тисячі фоловерів. В Instagram вона публікує красиві кадри з фотосетів та ділиться думками про кохання, стосунки та свої відчуття.
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