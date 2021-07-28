Звезда канала 1+1 Тимур Мирошниченко показал свою маму

Мама ведущего поделилась своим рецептом вареников с вишнями.

В студию шоу "Твой день" на канале 1+1 впервые заглянула мама телеведущего Тимура Мирошниченко Тамара Евгеньевна. Вместе с сыном они приготовили любимое блюдо многих украинцев — вареники с вишнями. Сейчас как раз сезон этой сочной и полезной ягоды.

"Мама не случайный человек на кухне. 26 лет проработала в гимназии инспектором по питанию, — представил зрителям своего родного человека Тимур. — Каждый раз, когда у нас дома какой-то праздник или застолье, мама готовит столько еды! Она всегда была впереди кулинарной моды. Еще когда так никто не делал, часто экспериментировала на кухне — добавляла фрукты к обычным салатам, например. Многих тогда это удивляло".

Тимур Мирошниченко с мамой / пресс-служба канала "1+1"

Как отметила Тамара Евгеньевна, готовить вареники не сложно. Главное — делать все с любовью, тогда обязательно все получится.

"В детстве это была моя любимая пища. Но сейчас даже не помню, когда последний раз их ел", — прокомментировал Мирошниченко, который в последнее время очень внимательно следит за своей фигурой, поэтому старается меньше есть блюд из теста. Но как отказаться от маминых вареников?

"Тим всегда поддерживал меня на кухне и помогал есть вареники, а не готовить их, — улыбаясь, призналась в прямом эфире "Твоего дня" Тамара Евгеньевна. — Кстати, а вот что он не любит есть, так это холодец, лук, чеснок и оливки".

Тимур Мирошниченко вместе с мамой приготовили вареники с вишнями в студии "Твоего дня"

Также во время приготовления вареников в прямом эфире на канале 1+1 женщина рассказала некоторые интересные подробности о своем известном сыне: "Тимур такой положительный, именно он меня научил по-другому смотреть на мир и всегда искать что-то хорошее. Я часто прислушиваюсь к советам сына. Между нами очень тесный контакт всю жизнь".

Тимур Мирошниченко с мамой / пресс-служба канала "1+1"

"Он маленьким часто хулиганил, но очень веселым мальчиком был. Помню, когда я его ругала, он сидит тихо слушает, а потом поднимает голову и говорит: "Мама, уже три минуты прошло. А ребенок не усваивает, что ему говорят более трех минут. Можешь дальше меня не ругать". И все — сидит и дальше улыбается. Ну как можно ругать такого ребенка?".

Итак, рецепт вареников с вишнями:

Для теста:

2 стакана муки высшего сорта

1 стакан кефира

1 яичный желток

½ ч.л. соды

щепотка соли

Для начинки:

500 г вишни без косточек

150 г сахара

1 ч.л. крахмала

Вишни и сметана для подливки

Берем глубокую миску, выливаем кефир комнатной температуры и желток, все вместе перемешиваем. Затем сухие продукты смешиваем — мука, щепотку соли, соды. Далее смешиваем сухие ингредиенты с кефиром и желтком и начинаем вымешивать. Тесто должно быть мягким и рыхлым. Затем тесто разделить на несколько частей. Отдельно брать каждую и с помощью скалки раскатать тонко (но так, чтобы не рвалось). Взять формочку (можно обычную чашку или стакан) и вырезать кружочки, прижимая к тесту. На каждый кружочек положить по несколько вишен и немножко крахмала с сахаром и слепить.

Варить в кипящей чуть подсоленной воде 5 минут.

Напомним, несколько месяцев назад ведущий нового шоу "Твой день" Тимур Мирошниченко показал свою семью.

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