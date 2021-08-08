Звезду "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании

Со своей стороны, актер обвинил девушку в угрозах и вымогательстве денег.

Известного шведского актера, звезду фильмов "Отряд самоубийц" и "Девушка с татуировкой дракона", Юэля Киннаман обвинили в изнасиловании.

Так, 41-летнего знаменитость обвинила его бывшая любовница, шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон, которая более известна, как Белла Дэвис.

В своем Instagram Юэль написал, что имел с Габриэллой короткий роман в 2018 году. После разрыва отношений модель якобы настойчиво пыталась выйти с ним на связь. По словам знаменитости, экс-девушка начала шантажировать актера и пригрозила опубликовать откровенные сексуальные видео, испортив его репутацию.

instagram.com/joelkinnaman

Так, среди требований, которые выдвинула Дэвис — деньги, связи в Голливуде, помощь в получении рабочей визы, верифицированные страницы в Instagram и Википедии, фотосессия в американском журнале Sports Illustrated, дополнительные 400 000 долларов за квартиру и многое другое.

Впоследствии модель заявила в своем Instagram, что Киннаман дважды ее изнасиловал. Она добавила, что у нее "слишком много доказательств, а у него только слова".

Киннаман, со своей стороны, обвинил Магнуссон в угрозах обнародовать ложную информацию и вымогательстве и добился в суде выдать временный приказ о запрете против нее. Модели нельзя совершать что-либо в его адрес.

Впрочем, модель высмеяла это и сказала: "Лол!" Запретный судебный приказ", где это? Это потому, что вчера я сказала тебе, что иду в полицию и не хочу подписывать твой контракт? Прекрати врать, у меня даже нет судебного запрета, и не волнуйся, я не хочу дышать одним воздухом с тобой, идиот".

30 августа Магнуссон и Киннаман появятся на слушание в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Напомним, недавно Криса Ву арестовали после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Минимум 24 женщины заявили о ненадлежащем поведении артиста.

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