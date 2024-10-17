Атомная генерация приводит к удешевлению электроэнергии, — Герус

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса. "Действительно сегодня и в Украине, и в мире есть очевидные тенденции — там, где есть атомная генерация, исторически и традиционно электроэнергия дешевле, чем там, где базовая генерация — уголь или газ", — цитирует главу пресс-служба комитета.

Также председатель Комитета отметил, что одним из важных вопросов, живо обсуждаемых на рынке электроэнергии, является несбалансированность энергосистемы, что приводит к ограничениям атомной генерации и производителей из ВИЭ. Герус поддержал намерение Энергоатома развиваться с учетом современных трендов и технологий, учитывая потребности потребителей и украинской энергосистемы в целом.

Напомним, ранее Комитет Совета по вопросам энергетики одобрил правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС №3 и №4.