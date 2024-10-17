В оккупированном Северодонецке погиб соратник Кивы — глава РВА

Автомобиль Hyundai Tucson протаранил "Ниву", за рулем которой находился коллаборант.

В Сети появилась информация о гибели в ДТП во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области местного коллаборанта Виталия Невеселого, который был соратником предателя Ильи Кивы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

По его информации, в среду, 16 октября, автомобиль Hyundai Tucson протаранил "Ниву", за рулем которой находился коллаборант.

Автомобиль коллаборанта Виталия Невеселого после ДТП / Фото: Telegram Романа Власенко

“Источники подтверждают информацию, но пока не спешим и ждем 100% пруфы. Если действительно правда, это просто фантастическая история о карме, согласитесь”, — написал Власенко.

Что известно о Виталии Невеселом

С июля 2018 года по октябрь 2020 года Виталий Невеселый возглавлял городской отдел молодежи и спорта Северодонецкого городского совета.

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В июле 2020 года на своей странице в Facebook он сообщил, что возглавил областную организацию "Патриоты при жизни", которой руководил Илья Кива.

После оккупации Северодонецка российскими войсками летом 2022 года оккупационные власти назначили его снова руководить так называемым "отделом молодежи и спорта" в городе.

20 сентября 2023 года Невеселому сообщили о подозрении в коллаборационизме.

По информации следователей СБУ, подозреваемый возглавил центр российской партии "Новые люди" в оккупированном Северодонецке и проводил политические акции в поддержку российских оккупантов.

Напомним, 6 декабря 2023 года в России нашли мертвым предателя Украины, скандального беглеца, экснардепа Илью Киву.

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