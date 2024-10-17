В окупованому Сіверськодонецьку загинув соратник Ківи — голова РВА

Автомобіль Hyundai Tucson протаранив "Ниву", за кермом якої перебував колаборант.

У Мережі з'явилася інформація про загибель у ДТП в тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині місцевого колаборанта Віталія Невеселого, який був соратником зрадника Іллі Ківи.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сіверськодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

За його інформацією, у середу, 16 жовтня, автомобіль Hyundai Tucson протаранив "Ниву", за кермом якої перебував колаборант.

Автомобіль колаборанта Віталія Невеселого після ДТП / Фото: Telegram Романа Власенка

“Джерела підтверджують інформацію, але поки не поспішаємо та чекаємо на 100% пруфи. Якщо дійсно правда, то це просто фантастична історія про карму, погодьтеся”, - написав Власенко.

Що відомо про Віталія Невеселого

Від липня 2018 року до жовтня 2020 року Віталій Невеселий очолював міський відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.

У липні 2020 року на своїй сторінці у Facebook він повідомив, що очолив обласну організацію "Патріоти за життя", якою керував Ілля Ківа.

Після окупації Сєвєродонецька російськими військами влітку 2022 року окупаційна влада призначила його знов керувати так званим "відділом молоді та спорту" у місті.

20 вересня 2023 року Невеселому повідомили про підозру в колабораціонізмі.

За інформацією слідчих СБУ, підозрюваний очолив осередок російської партії "Новые люди" в окупованому Сіверськодонецьку та проводив політичні акції в підтримку російських окупантів.

Нагадаємо, 6 грудня 2023 року у Росії знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача, екснардепа Іллю Киву.

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