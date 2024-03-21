Викладач-колаборант: запорізький педагог облаштував "спостережний пункт" для ФСБ на власній дачі

Викладач вишу, який шпигував для російської ФСБ на Запоріжжі, отримав реальний термін ув’язнення.

Викладач вищого професійного училища на Запоріжжі виявився колаборантом. Він збирав розвідувальну інформацію, для чого облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована у садовому товаристві поблизу південного фронту. Звідти російський інформатор намагався виявити місця дислокації підрозділів ЗСУ, використовуючи бінокль та іншу оптику.

Про це повідомляє СБУ.

Також на велосипеді зрадник об’їжджав прилеглу місцевість, де фіксував переміщення української військової техніки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у липні 2023 року під час його розвідувальної "вилазки". Але, враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив інформатору ФСБ 9 років тюрми.

Викладач-колаборант з Запорізької області / Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, ворожий поплічник підтримував комунікацію з окупантами через "зв’язкового". Ним виявився блогер прокремлівського Телеграм-каналу, який перебував у тимчасово окупованій частині регіону і працював на ФСБ.

Саме він дистанційно залучив викладача запорізького вишу до співпраці після того, як побачив його антиукраїнські коментарі в популярному месенджері.

На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила та затримала агента ФСБ РФ, який шукав "слабкі місця" в оборонній лінії на півночі України. Контррозвідка зірвала спробу РФ отримати координати Сил оборони у прикордонних районах Чернігівщини.

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