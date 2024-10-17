Россия вербует граждан Молдовы: в полиции назвали цель — Reuters

Жителей Молдовы отправляли в Россию для обучения участию в гражданских беспорядках в Кишиневе и других крупных городах страны. Такую схему разоблачила полиция Молдовы.

Об этом сообщает Reuters.

Со ссылкой на информацию прокурора Виктора Фуртуна Reuters пишет, что идет расследование антикоррупционной прокуратуры. Речь идет о ряде уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в Молдове.

В Молдове заявили, что с июня 2024-го людей регулярно отправляют группами по 20 человек на обучение в Россию. В общей сложности в таких "тренингах" уже приняли участие около 300 человек.

Пока чиновники могут предоставить лишь ограниченную информацию из-за продолжающегося расследования.

Напомним, ранее молдавские правоохранители уже предупреждали о планах России. Более 130 000 молдован были подкуплены Россией и намеревались сорвать президентские выборы в стране, включая попытки захвата правительственных зданий.

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