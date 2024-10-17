Атомна генерація призводить до здешевлення електроенергії, - Герус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. "Дійсно сьогодні і в Україні, і в світі є очевидні тенденції - там де є атомна генерація, історично і традиційно електроенергія дешевша, ніж там, де базова генерація - вугілля чи газ", - цитує голову прес-служба комітету.

Також голова Комітету зауважив, що одним із важливих питань, яке жваво обговорюється на ринку електроенергії є незбалансованість енергосистеми, що приводить до обмежень атомної генерації та виробників з ВДЕ. Герус підтримав намір Енергоатому розвиватись із врахуванням сучасних трендів та технологій, враховуючи потреби споживачів та української енергосистеми в цілому.

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань енергетики схвалив урядовий проект закону про завершення будівництва двох енергоблоків Хмільницької АЕС №3 та №4.