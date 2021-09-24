Аудит "Укрзализныци" выявил ряд нарушений на более 60 млрд гривен

Государство недополучило почти миллиард гривен, а "Укрзализныци" грозит пеня

Аудиторская служба обнаружила в "Укрзализныце" нарушений внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете Государственной аудиторской службы Украины, пишет издание Марлин.

Речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 1,3 млрд грн; рискованных операций, которые привели к недополучению доходов или лишних расходов на сумму 29,9 млрд грн, тех, которые могут привести к потерям на сумму 1,6 млрд грн; нарушений в сфере закупок — 21,5 млрд грн, другие нарушения и недостатки — 7,2 млрд гривень.

В 2018 году "Укрзализныця" должна была закупить грузовые вагоны на сумму в 150 млн долларов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако не был доведен до конца по непонятным причинам. УЗ отказалась от кредитных средств, но заплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является лишними затратами компании.

В отчете говорится и о безвозмездном предоставлении услуг УЗ и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списание 35 млн грн доходов компании за отсутствия претензионной работы юристов УЗ, уплату 113 млн грн санкций за невыполнение "Укрзализныцей" условий договоров. В аудиторском отчете упомянуто и о наблюдательный совет компании. На работу членов совета Укрзализныця официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

"Вместе с тем без заключения соответствующих актов "Укрзализныця" с корпоративных карт филиала "Центр сервисного обеспечения" осуществлено расходов на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн", — говорится в отчете.

Средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

В дополнение, компания так и не оплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти миллиард гривен, а "Укрзализныци" грозит пеня.

Напомним, Антикризисный штаб будет исправлять ситуацию с провалом закупок на Укрзализныци. Закупка критически важных товаров находится в критическом состоянии, что грозит срывом перевозок.

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