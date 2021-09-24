В Запорожье с плотины ДнепроГЭС прыгнул мужчина

Мужчина решил покончить жизнь самоубийством.
В Запорожье 38-летний мужчина решил свести счеты с жизнью, прыгнув с дамбы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Вчера, 23 сентября, около 18 часов в полицию Запорожья поступило сообщение о том, что вблизи бульвара Винтера мужчина покончил жизнь самоубийством, прыгнув с дамбы Днепровской ГЭС.
Личность погибшего установили. Им оказался 38-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял спиртным.
"По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК с дополнительной квалификацией" самоубийство ", — отметила пресс-секретарь полиции области Елена Лебединская.
Напомним, что на улице Измайловского в Холодногорском районе Харькова обнаружили труп мужчины. Тело покойного лежало под мостом.