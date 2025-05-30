CBAM без отсрочки может стоить Украине $7,2 млрд ВВП – GMK Center

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Об этом говорится в материале центра экспертизы о промышленности GMK Center.

«По обновленным оценкам GMK Center, в результате введения механизма Украина может потерять $7,2 млрд ВВП к 2030 году», отмечают эксперты.

Под риском оказалась значительная часть украинского экспорта в ЕС. В 2024 году Украина поставила в Евросоюз товаров на $24,8 млрд, из которых 14,5% подпадает под действие CBAM. Больше всего пострадает металлургическая отрасль, объем экспорта которой составил $3,3 млрд.

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Участники рынка и ведущие отраслевые ассоциации настаивают: правительство должно безотлагательно инициировать отсрочку механизма CBAM для Украины.

Речь идет о юридически предусмотренной возможности в соответствии со статьей 30(7) Регуляции (EU) 2023/956 Европарламента и Совета ЕС – на основании форс-мажорных обстоятельств.

В GMK Center подчеркивают, что отечественная металлургия неоднократно демонстрировала готовность к участию в зеленом переходе ЕС, поддерживая постоянные цепи поставок.

Впрочем, в условиях полномасштабной войны отрасль не имеет доступа к финансированию, необходимому для модернизации.

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Ранее в ответе Еврокомиссии на запрос Европейской бизнес ассоциации было подтверждено, что Украина до сих пор не обращалась с официальным запросом по отсрочке – эту информацию обнародовали в СМИ 29 апреля. В то же время, заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что официальное обращение уже готовится.