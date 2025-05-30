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ТСН у соціальних мережах

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CBAM без відстрочки може коштувати Україні $7,2 млрд ВВП – GMK Center

Остаточне запровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) може спричинити стрімке падіння української економіки.

Про це йдеться у матеріалі центру експертизи про промисловість GMK Center.

«За оновленими оцінками GMK Center, унаслідок введення механізму Україна може втратити $7,2 млрд ВВП до 2030 року»,  зазначають експерти.

Під ризиком опинилася значна частина українського експорту до ЄС. У 2024 році Україна поставила до Євросоюзу товарів на $24,8 млрд, з яких 14,5% підпадає під дію CBAM. Найбільше постраждає металургійна галузь, обсяг експорту якої становив $3,3 млрд.

Учасники ринку та провідні галузеві асоціації наполягають: уряд має невідкладно ініціювати відстрочку механізму CBAM для України.

Йдеться про юридично передбачену можливість відповідно до статті 30(7) Регуляції (EU) 2023/956 Європарламенту та Ради ЄС –на підставі форс-мажорних обставин.

У GMK Center наголошують, що вітчизняна металургія неодноразово демонструвала готовність до участі в «зеленому» переході ЄС, підтримуючи сталі ланцюги постачань. 

Утім, за умов повномасштабної війни галузь не має доступу до фінансування, необхідного для модернізації.

Раніше у відповіді Єврокомісії на запит Європейської бізнес асоціації було підтверджено, що Україна досі не зверталася з офіційним запитом щодо відстрочки – цю інформацію оприлюднили у медіа 29 квітня. Водночас заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив, що офіційне звернення уже готується.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
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