Доллар подорожал: курс валют на 19 мая 2025

Курс валют в Украине относительно стабилен / © Getty Images

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Сегодня, 19 мая, Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на уровне 41,4983 грн за 1 доллар (+0,0274 грн).

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Официальный курс евро составляет 46,449 грн за 1 евро (+0,0659 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек — до 41,52-41,56 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек — до 41,70 грн.

Ранее сообщалось, что главной новостью на прошлой неделе на валютном рынке стало заметное удешевление евро — его кросс-курс по доллару снизился почти на 1% или в среднем на 40 копеек. Доллар пока не дорожает, а население Украины усиленно ищет альтернативу валюте для сохранения сбережений. Сейчас эксперты не советуют продавать валюту без крайней необходимости.