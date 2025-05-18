Какому знаку Зодиака повезет 19 мая

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 мая?

День, в течение которого можно решить любую задачу, даже если до сих пор она казалась непостижимой нашему разуму. Такой вау-эффект даст усиление умственных и интеллектуальных способностей, которая будет наблюдаться у каждого из нас, включая тех, кто работает руками, практически не задействуя при этом голову. Главное – определиться с тем, какая задача в это время является наиболее важной и заниматься только ею, отложив все остальные дела в сторону – у нас еще будет время и возможность к ним вернуться.

Скорпион

Скорпионам, увязшие в бессмысленных отношениях с человеком, который давно перестал быть для них любимым, рекомендуется расставить в них все точки над «и». Не стоит затягивать этот процесс, тем более, что сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы разорвать – наконец-то! – связь, которая уже не приносит радости. К тому же, представителям знака практически сразу же – в этот же день – сразу смогут встретить человека, которого со временем захочется назвать своей второй половинкой.

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