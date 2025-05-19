Долар здорожчав: курс валют на 19 травня 2025

Курс валют в Україні відносно стабільний / © Getty Images

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Сьогодні, 19 травня, Національний банк України підвищив курс долара до гривні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на рівні 41,4983 грн за 1 долар (+0,0274 грн).

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Офіційний курс євро становить 46,449 грн за 1 євро (+0,0659 грн).

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок — до 41,52-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок — до 41,70 грн.

Раніше повідомлялося, що головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшання євро — його крос-курс до долара знизився майже на 1% або в середньому на 40 копійок. Долар поки не дорожчає, а населення України посилено шукає альтернативу валюті для збереження заощаджень. Наразі експерти не радять продавати валюту без крайньої потреби.