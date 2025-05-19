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Долар здорожчав: курс валют на 19 травня 2025
НБУ підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта здешевшала.
Сьогодні, 19 травня, Національний банк України підвищив курс долара до гривні.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара встановлено на рівні 41,4983 грн за 1 долар (+0,0274 грн).
Офіційний курс євро становить 46,449 грн за 1 євро (+0,0659 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок — до 41,52-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок — до 41,70 грн.
Раніше повідомлялося, що головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало помітне здешевшання євро — його крос-курс до долара знизився майже на 1% або в середньому на 40 копійок. Долар поки не дорожчає, а населення України посилено шукає альтернативу валюті для збереження заощаджень. Наразі експерти не радять продавати валюту без крайньої потреби.