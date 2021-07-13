Е-резидентство: какие преимущества получит Украина и что может предложить

Е-резидентство: какие преимущества получит Украина и что может предложить

По словам Федорова, законопроект будет привлекать международные инвестиции в Украину.

Проект е-резидентство будет приносить в государственный бюджет более 1 500 000 долларов поступлений ежегодно и улучшит национальный имидж Украины на международном IT-рынке. 13 июля в первом чтении ВРУ будет голосовать за соответствующий законопроект.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Уже 1300 иностранцев со всего мира готовы становиться украинскими е-резидентами. Это говорит о большом интересе международных айтишников к нашему рынку. Ожидаем, что до конца 2022 года в Украине будет зарегистрировано свыше 3000 е-резидентов", — написал он на странице в Facebook .

Электронное резидентство - это:

дополнительный инструмент для улучшения узнаваемости Украины как мирового бренда IT-индустрии;

проект, который сделает Украину ближе к иностранцам. Они смогут вести бизнес и платить налоги онлайн без физического присутствия в Украине.

Что предлагает е-резидентство:

• Услуги только в онлайне с использованием электронной подписи.

• Специальные механизмы налогообложения для иностранных IT-специалистов, фрилансеров и предпринимателей в области креативной экономики.

• Возможность дистанционно открыть банковский счет в одном из украинских банков.

"О нашем государстве как IT-бренде должны знать и за рубежом. Прошу поддержать в первом чтении законопроект, который будет привлекать международные инвестиции в Украину", — резюмировал министр.

Напомним:

Предварительно первичной целевой аудиторией украинского е-резидентства могут стать пять стран, являющихся основными поставщиками IT-услуг на аутсорсе: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины.

могут стать пять стран, являющихся основными поставщиками IT-услуг на аутсорсе: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины. Первой в мире "электронное резидентство" ввела 2014 году Эстония. Этот онлайн-сервис дает возможность получить специальную ID-карту с чипом, благодаря которой можно зарегистрировать компанию в Эстонии через интернет, платить налоги онлайн, подписывать документы и проводить банковские операции.

Уникальная страна прогресса – Эстония

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