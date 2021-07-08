Как работает монетизация субсидий: вопросы и ответы

До мая этого года украинцы имели возможность получать субсидию как в денежной наличной форме ( "живыми деньгами" на банковскую карточку или через почту), так и в денежной безналичной форме (когда Ощадбанк перечислял суммы поставщикам жилищно-коммунальных услуг).

С мая 2021 года субсидию "живыми деньгами" будут получать уже все. Это изменение вызвало у украинцев немало вопросов.

Отобрав наиболее типичные из них, Министерство социальной политики дало разъяснение на странице в Facebook.

- Если документы на субсидию подавались в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Ощадбанк, который оплачивал коммунальные платежи, то надо ли заново все оформлять?

Да, нужно. Потому что гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматического назначения жилищной субсидии на следующий период. Напомним, 19 мая 2021 Правительство приняло решение, согласно которому рассмотрение вопросов назначений жилищных субсидий на следующий год домохозяйствам, получавших субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, будет проводиться без обращений граждан, кроме

домохозяйств, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица)

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

- До апреля получала безналичную субсидию. В июне подала заявление в Ощадбанк для перевода остатка субсидии за апрель на карточный счет. Когда можно будет получить эти средства?

- Для получателей безналичной субсидии предусмотрено, что Ощадбанк перечисляет суммы субсидии за прошлый отопительный период, которые сэкономленные на 1 июня текущего года. Сейчас такое перечисление осуществляется для получателей, которые имеют открытые счета в Ощадбанке, поэтому соответствующие средства в ближайшее время должны быть отражены на банковском счете. Если же получатель не имеет открытого счета Ощадбанка, то в таком случае для получения сэкономленных сумм субсидии счет следует открыть до декабря текущего года.

- Раньше субсидия поступала на карту ПриватБанка, с которой мы сами оплачивали коммунальные услуги. Надо сейчас возобновлять документы?

Вопрос о переназначении субсидии на следующий период будет рассматриваться автоматически без вашего обращения, поскольку вы получали ее до этого "живыми деньгами". В таких случаях, как отмечается в решении правительства от 19 мая с.г., вопрос рассматривается без обращения граждан, получавших субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов.

- Будет ли начислена пеня за май из-за несвоевременной оплаты коммунальных услуг, если виной тому задержка субсидии?

Как указано в статье 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии.

-Может ли внук на свой банковский счет получать субсидию, оформленную на бабушку?

Нет, выплаты идут только на счет заявителя.

- Когда заработает сайт получателей субсидий?

Реестр получателей субсидии, к которому есть доступ по ссылке https://subsidii.ioc.gov.ua, работает в штатном режиме. Информация в нем обновляется ежемесячно. В ближайшее время в него будут загружены данные о назначенных органами социальной защиты населения в июне текущего года жилищных субсидиях (на неотапливаемый сезон с мая по сентябрь включительно).

Между тем в Минсоцполитики отчитались, что деньги на выплаты субсидий ушли в регионы. В банковские учреждения направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен. Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца — май и июнь 2021 года.

Антикризисные шаги, украинцы получат субсидии за май и июнь – экономические новости

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку