Киевстар – налогоплательщик №1 среди предприятий отрасли связи

Жюри рейтинга избрало среди них победителей в 17 номинациях.

Ассоциация налогоплательщиков Украины объявила результаты Всеукраинского рейтинга "Честные налогоплательщики -2020" и определила лучших. Претендентами на победу было 127 национальных компаний из разных сфер экономики.

Киевстар стал победителем рейтинга с самым высоким результатом среди крупных предприятий отрасли информации и телекоммуникаций. Так, за 2020 год компания уплатила в госбюджет 9,3 млрд грн налогов и сборов, что на 14% больше, чем годом ранее.

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Кроме того, Киевстар ежегодно инвестирует миллиарды гривен в развитие в Украине современных мобильных технологий. Так, выполняя свои обязательства по Меморандуму об обеспечении максимального покрытия сетями 4G, которые мобильные операторы подписали с Правительством, Киевстар в 2020 и первой половине 2021 года инвестировал 7,3 млрд грн в развитие связи 4G. Сегодня сеть 4G оператора действует на территории, где проживает 89% населения Украины. Благодаря доступности новых технологий использование скоростного мобильного интернета на абонента в городах и селах почти сравнялось.

Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстара: "социально-экономическая стабильность и благополучие общества в значительной степени зависят от добросовестного бизнеса, наполняющего госбюджет. Но это требует усилий всех сторон. В частности, важно чтобы государство минимизировало сложности для предприятий и не создавало дополнительного бюрократического и фискального давления".

Киевстар развивает бизнес с учетом потребностей общества. Компания помогает Национальной полиции Украины в розыске пропавших детей, поддерживает учебные проекты для школьников, организует стажировку для студентов, основал проект SMS-благотворительности "Детская надежда", ввел платформу с онлайн уроками по новым мобильным технологиям для пожилых людей. В 2020 году телеком оператор выделил 30 млн грн для закупки в больнице Украины аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов жизнедеятельности пациентов, защитных костюмов для медиков и т.д.

Рейтинг "Добросовестные налогоплательщики" базируется на данных Государственной налоговой службы Украины. При оценке победителей рейтинговая комиссия также учитывает достижения по соблюдению налоговой дисциплины, количества официально трудоустроенных людей, суммы средств, выделяемых на благотворительные и социальные программы.

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