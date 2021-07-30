Когда Украина присоединится к европейской энергосистеме: СНБО назвала сроки

В СНБО уверены, что Россия будет прилагать максимум усилий, чтобы это объединение не произошло.

В 2023 году Украина должна интегрироваться с европейской энергосистемой. Как это сделать — обсуждали сегодня, 30 июля, на выездном заседании СНБО.

Об этом на брифинге по результатам заседания рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает ТСН.ua.

"В решении СНБО есть пункты и ближайшие шаги о развитии нашей энергетической отрасли. Мы должны в 2023 году объединиться с европейской системой. На следующий год запланировано два испытания по этому поводу", — сказал Данилов.

Он отметил, что это очень сложная технологическая процедура. В СНБО уверены, что Россия будет прилагать максимум усилий, чтобы это объединение не произошло.

"Они не хотят нас отпускать из этого энергетического пула, чтобы мы были в европейской семье. Но наша задача — сделать все необходимое для объединения, это наша энергетическая безопасность", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что СНБО ввела санкции против трех контрабандистов и 24 компаний.

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