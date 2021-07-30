В облэнерго Украины могут появиться временные администрации, — Данилов

СНБО готова пойти на такой шаг, чтобы нейтрализовать угрозу монополизации энергетического рынка.

Одним из самых сложных вопросов, которые рассматривал в пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны, был вопрос монополизации на энергетическом рынке Украины. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппарат СНБО наблюдает очень опасные тенденции в этой области, мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке", — отметил он по этому поводу.

По словам Данилова владельцами распределительных сетей в Украине являются восемь человек, фамилии которых ни для какого не секрет — Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Коломойский, Боголюбов, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин.

Секретарь СНБО подчеркнул, что речь не идет о том, каким образом они получили сети в собственность. Однако, в случае угрозы национальной безопасности, согласно решению СНБО, может быть рассмотрен вопрос введения временных администраций.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что в Украине пытаются расшатать ситуацию, манипулируя темой тарифов. СНБО принял решение о том, что стоимость электричества не поднимется для уязвимых слоев населения.

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