Мы очень хорошо понимаем важность того, чтобы каждый ответственный предприниматель принял участие в поддержке ветеранской инициативы, предоставляя возможности для обучения и создавая безопасную среду для возвращения защитников Украины в гражданскую жизнь.

Young Business Club запустил программы индивидуального и группового менторства для ветеранов. Это онлайн и офлайн встречи отобранных участников, которые проходят в форме интенсивных сессий с лекциями и практическими занятиями от опытных менторов.

Менторская программа от Young Business Club начала работу с февраля 2024 года. Участниками программы стали уже трое ветеранов, для которых было проведено 11 менторских сессий.

"Я ветеран русско-украинской войны и начинаю новую жизнь." – говорит Сергей Степаненко, участник менторской программы. "Ровесник", это современная чайная, сочетающая чайные церемонии и азиатскую кухню. Этот проект помогают мне создать менторы из клуба YBC. Я им очень за это благодарен. Потому что люди откликнулись. С HoReCa связана моя жизнь, и я считаю, что мой посыл этому миру находится на дне кастрюли”.

Сергей проходит менторскую программу уже два месяца. За это время он получил комплексное и практическое обучение по маркетингу, собственному бренду, продажам, настройке бизнес процессов. В качестве спикера Сергей посетил Большую встречу предпринимателей YBC в Киеве и получил приглашение на интервью в проект "Business Box".

Мы приглашаем ветеранов, желающих открыть собственный бизнес, присоединиться к менторской программе от YBС

Что получат участники программы:

-12 модулей по 4 часа каждый, где ветераны будут перенимать практический, совокупный опыт действующих предпринимателей

- Поддержку на всех этапах в течение 3-х месяцев после завершения программы.

Программа охватывает темы:

Комплексная диагностика бизнеса

Личная эффективность собственника и кризисный менеджмент

Продукт, рынок и стратегия масштабирования бизнеса

Организационная структура

Бизнес-процессы

Управление персоналом в условиях неопределенности

Стратегия привлечения и удержания клиентов

Интернет-маркетинг и performance-маркетинг

Управление продажами в разных отраслях

Управление финансами, финансовое моделирование и привлечение инвестиций

Операционное управление и проектный менеджмент

Стратегическое планирование и управление развитием компании

После лекционного блока участники получат задачи, которые помогут им применить полученные знания на практике. Эти задачи будут выполняться под наблюдением менторов, что позволит участникам сразу применить новые знания и получить фидбек от опытных специалистов. Такой подход будет способствовать активному обучению и эффективному усвоению материала, позволяя участникам максимально использовать опыт для дальнейшего развития своего бизнеса.

YBC готовит предпринимателей к новым реалиям ведения бизнеса в Украине

Приглашаем ветеранов, которые планируют открыть собственный бизнес или желают вернуться к ведению бизнеса, присоединиться к программам группового менторства Young Business Club и получить лучшую возможность для успешного старта или возвращения в мир предпринимательства. Участие для ветеранов - бесплатное.

Проект «Поддержка военных» YBC начал реализовываться в ноябре 2023 года. Подать заявку на участие в менторской программе можно по адресу электронной почты dopomoha@ybc.club или в Telegram @dopomohaYBC