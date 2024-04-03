Ми дуже добре розуміємо важливість того, щоб кожен відповідальний підприємець долучився до підтримки ветеранської ініціативи, надаючи можливості для навчання та створюючи безпечне середовище для повернення захисників України до цивільного життя.

Young Business Club запустив програми індивідуального та групового менторства для ветеранів. Це онлайн та офлайн зустрічі відібраних учасників, які проходять у формі інтенсивних сесій з лекціями та практичними вправами від досвідчених менторів.

Менторська програма від Young Business Club почала працювати з лютого 2024 року. Учасниками програми стали вже троє ветеранів, для яких було проведено 11 менторських сесій.



“Я ветеран російсько-української війни і наразі починаю нове життя.” - говорить Сергій Степаненко, учасник менторської програми. “РОВЕСНИК”, це сучасна чайна, що поєднує чайні церемонії та азіатську кухню. Цей проєкт мені допомагають створити ментори з клубу YBC. Я їм дуже за це вдячний. Тому що люди відгукнулись. З HoReCa пов’язано моє життя і я вважаю що мій посил цьому світу знаходиться на дні каструлі”.

Сергій проходить менторську програму вже два місяці. За цей час він отримав комплексне та практичне навчання з маркетингу, власного бренду, продажів, налаштування бізнес процессів. В якості спікера Сергій відвідав Велику зустріч підприємців YBC в Києві і отримав запрошення на інтерв'ю в проєкт "Business Box"

Ми запрошуємо ветеранів, які бажають відкрити власний бізнес, доєднатись до менторської програми від YBС

Що отримають учасники програми:

-12 модулів по 4 години кожний, де ветерани будуть переймати практичний, сукупний досвід діючих підприємців

- Підтримку на всіх етапах протягом 3-х місяців після завершення програми.

Програма охоплюює таки теми:

Комплексна діагностика бізнесу

Особиста ефективність власника та кризовий менеджмент

Продукт, ринок та стратегія масштабування бізнесу

Організаційна структура та центри відповідальності

Бізнес-процеси

Управління персоналом в умовах невизначеності

Стратегія залучення та утримання клієнтів

Інтернет-маркетинг та performance-маркетинг

Управління продажами в різних галузях

Управління фінансами, фінансове моделювання та залучення інвестицій

Операційне управління та проєктний менеджмент

Стратегічне планування та управління розвитком компанії

Після лекційного блоку учасники отримають завдання, які допоможуть їм застосувати отримані знання на практиці. Ці завдання будуть виконуватися під наглядом менторів, що дозволить учасникам одразу застосувати нові знання та отримати фідбек від досвідчених фахівців. Такий підхід сприятиме активному навчанню та ефективному засвоєнню матеріалу, дозволяючи учасникам максимально використовувати отриманий досвід для подальшого розвитку свого бізнесу.

YBC готує підприємців до нових реалій ведення бізнесу в Україні

Запрошуємо ветеранів, які планують відкрити власний бізнес або бажають повернутися до ведення бізнесу, приєднатися до програм групового менторства від Young Business Club і отримати найкращу можливість для успішного старту або повернення в світ підприємництва. Участь для ветеранів безкоштовна.

Проєкт «Підтримка військових» YBC почав реалізовуватись у листопаді 2023 року. Подати заявку на участь у менторський програмі можна за адресою електронної пошти dopomoha@ybc.club або в Telegram @dopomohaYBC