ПУМБ подключился к общей банковской сети POWER BANKING

По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания общей банковской сети – POWER BANKING.

Национальный банк вместе со всеми системно важными банками Украины больше месяца работали над разработкой решения, которое станет общим ответом вызовам, которые принесли массированные ракетные обстрелы.

Банки должны быть частью проекта украинской власти по обеспечению несокрушимости и непрерывности функционирования критически важных сервисов в условиях энергетического террора, а именно непрерывности предоставления банковских услуг.

По инициативе Национального банка все системно важные банки объединились для создания общей банковской сети – POWER BANKING.

Это общая сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блекаута. Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

«Это вызов для всей страны, для каждого из нас. По поручению Президента, правительство и местные администрации реализовывают проект поддержки наших людей, создав сеть «пунктов несокрушимости». Со своей стороны, банки защищают финансовый фронт, и их задача обеспечить непрерывность предоставления банковских услуг. Совместная банковская сеть – это уникальный проект и пример консолидации и партнерства банков Украины. Ведь они согласились выбрать не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы мы вместе эффективно противостояли вызовам войны», – подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный.

Сегодня сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блекаута (около 80% из них – это отделения системно важных банков).

«Несмотря на войну ПУМБ, как и вся банковская система, работает стабильно, а все платежные операции выполняются 24/7. Мы позаботились о том, чтобы определенные отделения банка были оснащены всем необходимым и обеспечивали доступ наших клиентов к осуществлению финансовых операций в физических каналах обслуживания даже при отсутствии электроэнергии. Присоединение ПУМБ к общей банковской сети – это еще один чрезвычайно важный шаг ради комфорта и удобства каждого украинца и гарантия, что даже при критических обстоятельствах клиенты смогут решить свои финансовые вопросы в обычном режиме», - отметил Председатель Правления ПУМБ Сергей Черненко.

В условиях блекаута в отделениях сети POWER BANKING для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

• получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

• платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

• обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

• консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется на отдельной веб-странице Национального банка, где можно найти более подробную информацию о сети, перечень ее отделений, банкоматный роуминг, советы и ответы на часто задаваемые вопросы: https://power.bank.gov.ua/.

Видео Председателя Национального банка Андрея Пышного о сети POWER BANKING можно посмотреть здесь.

Справочно

С расширением сети POWER BANKING будет расти список отделений. Для удобства рекомендуем периодически загружать обновленный pdf-файл с этим перечнем на мобильные устройства – так актуальная информация о банковских отделениях будет у вас всегда под рукой, даже в случае отсутствия доступа в Интернет. Узнать отделение общей банковской сети можно будет по специальной маркировке “POWER BANKING” на входе. Этот знак будет свидетельствовать, что отделение специально оборудовано и будет работать при длительном отсутствии электроэнергии.