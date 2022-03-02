"Сбербанк" уходит с европейского рынка

Такое решение связано с санкциями.

Дочерние банки столкнулись с серьезным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

Об этом пишет ТАСС.

"По распоряжению Центрального банка России "Сбербанк" не сможет осуществить поставки ликвидности в европейские дочерние банки", — говорится в сообщении финучреждения.

При этом сообщается, что дочерние банки "Сбербанка" обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка хватит, чтобы вкладчики получили свои деньги.