"Сбербанк" йде з європейського ринку

Таке рішення пов'язане із санкціями.

Дочірні банки групи зіткнулися з серйозним відпливом грошових коштів та загрозою безпеки співробітників та відділень.

Про це пише ТАСС.

“Через розпорядження Центрального банку Росії "Сбербанк" Росії не зможе здійснити постачання ліквідності до європейських дочірніх банків”, - йдеться в повідомленні фінустанови.

При цьому повідомляється, що дочірні банки "Сбербанка" мають високий рівень капіталу та якість активів, вклади клієнтів застраховані відповідно до місцевого законодавства. Активів банку вистачить, щоби вкладники отримали свої гроші.