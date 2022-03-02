Південна Корея вдарила по Росії санкціями

Йдеться про обмеження щодо Сбербанка, ВЕБа, Промсвязьбанка, ВТБ, Откритія, Совкомбанка і Новікомбанка.

Південна Корея заборонить фінансові операції з сімома великими російськими банками та їхніми філіями в рамках економічних санкцій проти Росії.

Міністерство фінансів країни оприлюднило детальний план санкцій після консультацій з Міністерством фінансів США, пише CNN.

Сім російських банків: Сбербанк, ВЕБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Откритіє, Совкомбанк і Новікомбанк.

Заборона настане після пільгового періоду США для санкцій, а виняткові транзакції будуть дозволені для сільського господарства, ліків від КОВІД-19 та енергетичної підтримки.

Міністерство "настійно рекомендує" місцевим державним і фінансовим установам припинити свої інвестиції в російські державні облігації, випущені після середи, 3 березня.

Південна Корея також «негайно» заблокує російські банки з глобальної платіжної системи SWIFT, як тільки Європейський Союз уточнить свій детальний план, додали в міністерстві.

Нагадаємо, американська розвідка назвала оцінку душевного стану президента Росії Володимира Путіна першочерговим завданням, намагаючись з'ясувати, як його стан впливає на продовження війни в Україні. За словами експертів, поведінка Путіна стає дедалі більш непостійною та ірраціональною. Після того, як він розпочав вторгнення Росії до України, високопоставлені посадовці США попросили розвідувальні служби зібрати будь-яку нову інформацію про те, як живе лідер країни-агресорки і як на його мислення вплинула несподівано єдина і жорстка відповідь з боку європейських сусідів.