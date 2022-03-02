ЄС відключить від SWIFT сім російських банків - список

Відключення від SWIFT означає, що російські банки не зможуть переказувати гроші за кордон.

Від міжнародної платіжної системи SWIFT для початку відключать сім російських банків.

Так вирішили посли Європейського Союзу, пише Bloomberg.

Офіційного списку ще не оприлюднили, але джерела називають такі сім банків:

ВТБ,

"Россия",

"Открытие",

"Новикомбанк",

"Промсвязьбанк",

"Совкомбанк",

ВЭБ.РФ.

Джерела кажуть, що окремі країни, зокрема Польща, вимагали розширити санкційний список російських банків. Наприклад, відключити від SWIFT ще найбільший "Сбербанк", а також "Газпромбанк" (частково належить "Газпрому").

Відключення від SWIFT означає, що російські банки не зможуть переказувати гроші за кордон, а також всередині країни. Тому їм доведеться перейти на ізольовану вітчизняну систему. Водночас експерт кажуть, що це призведе до затримки кредитних платежів з РФ за кордон, що може негативно вплинути на економіки інших країн.

Під американські санкції потрапили російські банки ВТБ, "Открытиє", Совкомбанк, Промсвязьбанк та Новікомбанк. Їх від своєї системи відключили Mastercard та Visa. Тож клієнти цих російських банків не зможуть скористатися своїми платіжними картками за кордоном, а також під час купівлі товарів та послуг в іноземних інтернет-магазинах. Працюватимуть такі картки лише в межах Росії – вони підключені до внутрішньої платіжної системи. Водночас не працюватимуть і платіжні картки в гаманцях у смартфонах, тож потрібно знову повертатися до "пластику".