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ЄС відключить від SWIFT сім російських банків - список

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ЄС відключить від SWIFT сім російських банків - список

Відключення від SWIFT означає, що російські банки не зможуть переказувати гроші за кордон.

Від міжнародної платіжної системи SWIFT для початку відключать сім російських банків.

Так вирішили посли Європейського Союзу, пише Bloomberg.

Офіційного списку ще не оприлюднили, але джерела називають такі сім банків:

  • ВТБ,
  • "Россия",
  • "Открытие",
  • "Новикомбанк",
  • "Промсвязьбанк",
  • "Совкомбанк",
  • ВЭБ.РФ.

Джерела кажуть, що окремі країни, зокрема Польща, вимагали розширити санкційний список російських банків. Наприклад, відключити від SWIFT ще найбільший "Сбербанк", а також "Газпромбанк" (частково належить "Газпрому").

Відключення від SWIFT означає, що російські банки не зможуть переказувати гроші за кордон, а також всередині країни. Тому їм доведеться перейти на ізольовану вітчизняну систему. Водночас експерт кажуть, що це призведе до затримки кредитних платежів з РФ за кордон, що може негативно вплинути на економіки інших країн.

Під американські санкції потрапили російські банки ВТБ, "Открытиє", Совкомбанк, Промсвязьбанк та Новікомбанк. Їх від своєї системи відключили Mastercard та Visa. Тож клієнти цих російських банків не зможуть скористатися своїми платіжними картками за кордоном, а також під час купівлі товарів та послуг в іноземних інтернет-магазинах. Працюватимуть такі картки лише в межах Росії – вони підключені до внутрішньої платіжної системи. Водночас не працюватимуть і платіжні картки в гаманцях у смартфонах, тож потрібно знову повертатися до "пластику".

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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