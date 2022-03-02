У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст Євген Малишев

Він проходив службу за контрактом.

У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.

Про це повідомляє група Біатлон майбутнього у Facebook.

"Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів

Він проходив службу за контрактом.

Також читайте У Сумській області російський танк розчавив цивільне авто: водій загинув

Світла пам’ять, герої не вмирають!", - йдеться в повідомленні.

Євген Малишев обороняв Харків.