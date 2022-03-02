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У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст Євген Малишев

У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст Євген Малишев

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У бою під Харковом загинув 19-річний український біатлоніст Євген Малишев

facebook.com/biathlonfua

Він проходив службу за контрактом.

У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.

Про це повідомляє група Біатлон майбутнього у Facebook.

"Два роки тому біатлоніст залишив тренування з національною збірною командою серед юніорів

Він проходив службу за контрактом.

Світла пам’ять, герої не вмирають!", - йдеться в повідомленні.

Євген Малишев обороняв Харків. 

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Один боєць загинув, і ще один отримав поранення | Новини з фронту

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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