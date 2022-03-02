Южная Корея ударила по России санкциями

Речь идет об ограничениях в отношении Сбербанка, ВЭБа, Промсвязьбанка, ВТБ, Открытия, Совкомбанка и Новикомбанка.

Южная Корея запретит финансовые операции с семью крупными российскими банками и филиалами в рамках экономических санкций против России.

Министерство финансов страны обнародовало детальный план санкций после консультаций с Министерством финансов США, пишет CNN.

Семь российских банков: Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк.

Запрет последует после льготного периода США для санкций, а исключительные транзакции будут разрешены для сельского хозяйства, лекарств от КОВИД-19 и энергетической поддержки.

Министерство "настоятельно рекомендует" местным государственным и финансовым учреждениям прекратить инвестиции в российские государственные облигации, выпущенные после среды, 3 марта.

Южная Корея также немедленно заблокирует российские банки из глобальной платежной системы SWIFT, как только Европейский Союз уточнит свой детальный план, добавили в министерстве.

Напомним, американская разведка назвала оценку душевного положения президента России Владимира Путина первоочередной задачей, пытаясь выяснить, как его состояние влияет на продолжение войны в Украине. По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным. После того, как он приступил к вторжению России в Украину, высокопоставленные чиновники США попросили разведывательные службы собрать любую новую информацию о том, как живет лидер страны-агрессорки и как на его мышление повлиял неожиданно единственный и жесткий ответ со стороны европейских соседей.