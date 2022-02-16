Социальные инвестиции Метинвеста превысили 3,4 млрд гривень

3,4 млрд гривен - именно такая сумма вложений в важные для всех украинцев программы зафиксирована за 16 лет работы Группы компаний.

Речь идет не только об экологических инициативах, связанных с производством, но также с развитием инфраструктуры в городах своего присутствия, ремонтом больниц, инвестициями в образование молодых поколений, а также культуру и спорт.

С начала пандемии Группа направила на эти цели более 280 млн грн. В частности, больницам передаются необходимые медикаменты и оборудование. В больницах Мариуполя, Запорожья, Покровского, Авдеевки и Кривого Рога установлено 6 кислородных станций, а также обустроено более 1067 кислородных точек для лечения больных коронавирусом. Только за 2021 год Метинвест бесплатно передал 7,5 тысяч тонн кислорода для более чем 110 украинских больниц в 17 областях Украины.

"У нас с вами одна цель — сильные и успешные предприятия, сильный, мирный и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая и независимая Украина. Мы любим Мариуполь. Мы любим Украину. Мы верим в Мариуполь. Мы верим в Украину. Вместе мы добьёмся с вами больших успехов. Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. Группа Метинвест направит более 1 млрд долларов инвестиций в этом году. А в Мариуполе будет построен новый университет", - рассказал о планах на 2022-й год акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

Ранее стало известно, что Метинвест намерен инвестировать в модернизацию своих предприятий в 2022 году более 1,2 млрд долларов - на 18% больше капитальных вложений предыдущего года. Всего по итогам 2021-года года за 16 лет работы Метинвест инвестировал в модернизацию производства более 11 млрд долларов.