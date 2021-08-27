В Госстате сообщили о росте за год средней зарплаты украинцев: какой ее размер

Больше всего платят традиционно в Киеве.
Средняя номинальная заработная в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% — до 14 тыс. 345 грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В то же время, по сравнению с июнем 2021 года, размер средней номинальной заработной платы в июле вырос на 0,2%. Реальная заработная плата в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года выросла на 10,2%.
Отмечается, что средняя номинальная заработная плата в июле 2021 года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, установленной на уровне 6 тыс. грн.
Меньше всего получают работники в Черновицкой области — 11 350 грн, а больше всего — в Донецкой — 15 287 грн. Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам июля составил 20 956 грн.
Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6 тыс. грн.