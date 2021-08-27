Дания ослабляет карантин: вакцинировали 80% взрослого населения

Ограничения ослабят с 10 сентября.

В Дании с 10 сентября решили знаачно ослабить карантин.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Дании.

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Правительство приняло такое решение из-за того, что в стране вакцинировали от коронавируса 80% населения, старше 12 лет.

По словам министра здравоохранения Магнуса Хойники, ситуация с вирусом под контролем и его риск снижен. Впрочем, он подчеркнул, что если будет необходимость, то карантин усилят без колебаний.

Следует заметить, что в Дании с июля введен цифровой COVID-паспорт, который следовало предъявлять при необходимости. Зато уже от 10 сентября частично отменят обязанность предоставления этих паспортов для посещения баров, ночных клубов и концертов.

Как сообщалось, в Австралии из-за роста случаев заболеваемости коронавирус, которую спровоцировал штамм "Дельта" , у больниц Сиднея установили медицинские палатки. Такое решение было принято после того, как в штате Южный Уэльс обнаружили 1029 новых случаев COVID-19 в сутки. К слову, такое количество заражений зафиксировали впервые с момента пандемии.

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