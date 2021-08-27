В аварии в Херсонской области погиб месячный младенец

Ребенок погиб от полученных травм

Месячный младенец погибли в аварии на Херсонщине. На курортной трассе Голая Пристань-Железный Порт столкнулись две легковушки.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

73-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Жигули». В нем сидело 4 человека, новорожденный мальчик с мамой был на заднем сиденье. Ребенок не имел никакой защиты, поэтому при столкновении младенец полетел в переднее кресло.

Его мать и еще трех человек, ехавших в машине, с черепно-мозговыми травмами и переломами доставили в больницу.

В отделении Национальной полиции № 1 (Голопристанская территориальная община) сообщили, что по факту нарушения правил безопасности дорожного движения со смертью потерпевшего (статья 286 УК Украины) начали уголовное производство. Если суд признает водителя «Опеля» виновным, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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