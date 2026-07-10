В Украине появится купюра 2000 грн: грозит ли это новым скачком цен

2000 тысяч гривен / © Андрей Пышный / Facebook

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В Украине уже 4 сентября в обращение будет введена новая банкнота номиналом 2000 гривен. В Национальном банке уверяют, что это не означает дополнительной печати денег и не приведет к новому витку инфляции.

Об этом пишет «Telegraf».

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что банкнота номиналом 2000 гривен начнет поступать в обращение от 4 сентября. Она будет постепенно заменять изношенные банкноты и использоваться при выдаче наличных.

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«Введение новой банкноты номиналом 2000 гривен не означает дополнительной эмиссии денег и не повлияет на инфляцию», — подчеркнул Пышный.

По его словам, новый номинал также поможет сократить расходы по перевозке, хранению и обслуживанию наличных.

Означает ли новая купюра новую инфляцию

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объясняет, что само по себе появление новой банкноты не способно вызвать удорожание товаров или услуг.

«Да, сама банкнота не влияет на инфляцию, но ее введение является отражением реальной инфляции в стране», — отметил эксперт.

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По его словам, потребность в банкноте большего номинала возникла из-за того, что за последние годы гривна потеряла часть своей покупательной способности.

Почему возникла потребность в самой крупной купюре

Экономист напоминает, что с конца 2021 года официальная инфляция в Украине превысила 70%, а гривна существенно девальвировала по отношению к доллару и евро.

«Купюра 2000 грн — это отражение реальной инфляции и потребности в больших купюрах. Нужна ли бы она, если бы инфляция много лет оставалась на уровне 5%? Наверное, нет», — объяснил Шевчишин.

Он также обратил внимание, что меньшую роль играют мелкие монеты, ведь за одну гривну сегодня почти невозможно приобрести любой товар.

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Специалисты отмечают, что украинцам не стоит воспринимать появление банкноты номиналом 2000 гривен как сигнал о неизбежном удорожании.

В Нацбанке подчеркивают: новая купюра не увеличит количество денег в экономике, а лишь сделает наличное обращение более удобным и более дешевым в обслуживании.

В то же время, экономисты отмечают, что появление наибольшего номинала является своеобразным отражением экономической реальности — следствием инфляции и снижения покупательной способности гривни, которые уже произошли за последние годы.

Напомним, в Украине введут в обращение новую банкноту номиналом в 2000 гривен. На ней изображен поэт-шестидесятник Василий Стус. Купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах, содержит более 20 элементов защиты, в том числе уникальную анимированную ленту Anima Colour. На обороте — здание филологического факультета Донецкого университета. День введения — день памяти Стуса.

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