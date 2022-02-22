Владелец SCM инициирует досрочную выплату предприятиями 1 млрд грн налогов

Владелец SCM инициировал досрочную выплату предприятиями в государственный бюджет 1 млрд гривен налогов.

"Сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов. Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес СКМ уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд гривен", - сообщил бизнесмен.

Он подчеркнул, что угроза вторжения требует максимального единения.

"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны. Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны", - говорится в заявлении бизнесмена.

"Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", - заявил Ринат Ахметов.



