Власник SCM ініціює дострокову виплату підприємствами 1 млрд грн податків

Власник SCM ініціював дострокову виплату підприємствами до державного бюджету 1 млрд гривень податків.

"Наразі Україні як ніколи необхідна стабільність державних фінансів. Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед — на суму 1 млрд гривень", — повідомив бізнесмен.

Він наголосив, що загроза вторгнення потребує максимального єднання.

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни. Загроза вторгнення вимагає максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни", — йдеться у заяві бізнесмена.

"Я вже дав розпорядження моєму Благодійному фонду. У разі появи необхідності вони допомагатимуть з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", — заявив Рінат Ахметов.

