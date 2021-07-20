Астролог назвал самые злые знаки Зодиака

По какой причине люди становятся злыми и изводят тех, кто их окружает?

Причины такого поведения могут быть самыми разными, но одну из важных ролей зачастую играет время его рождения – оно определяет уровень злобы, которую проявляет человек по отношению к другим – как знакомым, так и незнакомым – людям. Астролог Людмила Булгакова назвала самые злые знаки Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны при первом знакомстве – да и некоторое время спустя – кажутся этакими душками, ну разве что некоторая эмоциональность смазывает общую благоприятную картину. Однако таким – положительным – образом они ведут себя до тех пор, пока кто-то – или что-то – их не разозлит. Взбесить их может любой повод, который не укладывается в их понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Человек, ставший причиной их ярости, запомнит ее вспышку надолго.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы на первый взгляд впечатление злюк не производят – напротив, они кажутся доброжелательными, приветливыми, а порой и застенчивыми людьми. Однако представители знака опасны "подводными камнями": они копят нанесенные им обиды, а потом – в самое неожиданное для их обидчика время, когда количество недовольства перерастет в качество, – наносят удар. Чаще всего представители знака не прощают другим измен и предательства, но не меньше их злит неуважение к их мнению.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи готовы простить многое и многим, но только не попытку ограничить их свободу – тут они становятся злобными и безжалостными. Но это еще полбеды, гораздо хуже, что их злоба и ярость часто настигают окружающих нежданно-негаданно – в этом смысле они совершенно непредсказуемыми. А удар, который они наносят другим, из-за внезапности становится сильнее как минимум в два раза, так что посягать на свободу представителей знака не стоит – пусть делают что хотят.

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