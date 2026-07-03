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Астрологический прогноз на 3 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда от новых начинаний необходимо отказаться — пользы от работы не будет.
Символ дня: паук в центре паутины.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: жемчужный, серебристо-серый.
Счастливые камни дня: хризолит, оникс, гранат.
За какую часть тела отвечает: пупочный центр.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать кишечник.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит отказываться от нее.
Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов.
Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, в которых использована магическая сила огня.
Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но — при условии грамотной из расшифровки.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.
Цитата дня: «Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим» (Уинстон Черчилль).
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