Астрологический прогноз на 3 июля

Паук / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда от новых начинаний необходимо отказаться — пользы от работы не будет.

Символ дня: паук в центре паутины.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: жемчужный, серебристо-серый.

Счастливые камни дня: хризолит, оникс, гранат.

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За какую часть тела отвечает: пупочный центр.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, которые могут раздражать кишечник.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — не стоит отказываться от нее.

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Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов.

Магия и мистика дня: желательно проводить обряды, в которых использована магическая сила огня.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими, но — при условии грамотной из расшифровки.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными людьми.

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Цитата дня: «Умный человек не делает сам все ошибки — он дает шанс и другим» (Уинстон Черчилль).

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