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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 3 липня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні доби мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: сьогодні слід утриматися від нових починань — робота не принесе користі.
Символ дня: Павук у центрі павутини.
Стихія дня: Вода .
Щасливе число дня: 1 .
Щасливий колір дня: перламутровий , сріблясто-сірий.
Щасливі камені дня: хризоліт , онікс, гранат.
За яку частину тіла відповідає: пупковий центр.
Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не варто зволікати з лікуванням.
Харчування протягом дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати кишечник.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — не варто відмовлятися від неї.
Сьогоднішні дачні роботи: сприятливий час для збору врожаю коренеплодів.
Магія та містика дня: бажано проводити обряди, в яких використовується магічна сила вогню.
Денні сни: сни цієї ночі можуть бути пророчими, але — за умови правильного розшифрування.
Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми.
Цитата дня: «Розумна людина не робить усі помилки сама — вона дає шанс і іншим» (Вінстон Черчилль).
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