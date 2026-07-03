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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, яким сьогодні слід уникати токсичних людей

День, коли в повітрі буквально витає злісна й гнітюча енергетика.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Люди навколо стають нетерпимими, агресивними і навіть відверто ворожими. Одне необережне слово — чи погляд — може стати причиною серйозного конфлікту, тому слід уникати негативно налаштованих людей.

Сьогодні, 3 липня, конфліктні ситуації можуть виникнути в житті представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо уникати спілкування з їхнім джерелом — токсичними людьми.

Телець

Тельці, попри свою впертість, є довірливими людьми, тому часто стають жертвами тих, кого зараз прийнято називати токсичними. Ось і сьогодні вони, схоже, відкриють душу людині, яка скористається їхньою довірою — правильніше буде не бути відвертими з такими людьми.

Лев

Леви, будучи людьми з широкою душею та такими ж щедрими жестами, не бачать у оточуючих нічого поганого, а отже, довіряють навіть тим, хто цього не заслуговує. Ну а оскільки представникам цього знака важко відрізнити токсичних людей від звичайних, зірки рекомендують їм сьогодні ні з ким не ділитися секретами.

Стрілець

Стрільці, як головні енергетичні донори Зодіаку, не з чуток знають, що таке токсичні люди і до чого може призвести спілкування з ними — від поганого настрою до проблем зі здоров’ям. Головне для них у цей день — уникати спілкування з «ампірами» усіма можливими способами.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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